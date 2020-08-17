أول تعليق من فايلر بعد الفوز على أسوان

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان بثلاثة أهداف دون رد.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"نجحنا في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة ونحن سعداء بهده النتيجة".





وتابع :"في الدقائق الأولى من المباراة دخلنا فيها بسرعة ولكن حدثت الإصابات التي ضربت اللاعبين".





وواصل :"سعداء بالنتيجة وليس بالإصابات ولا أعرف حجم إصابة محمود متولي وأتمنى أن تكون بسيطة".





وزاد :"من الطبيعي في كرة القدم كثرة الإصابات ونأمل أن لا تكون إصابة الشيخ وجيرالدو خطيرة".





واستطرد :"الإصابات أربكت حساباتنا خاصة وأن الفريق لا يملك الكثير من اللاعبين في مركز الجناح لذلك لعبنا بتشكيل وحسابات أخرى".





وأوضح :"سعيد بالطبع بتسجيل جيرالدو وبادجي وهذه خطوة جيدة للغاية".





وأكمل حديثه بالرد على إمكانية مشاركة صالح جمعة قائلا :"لا يمكنني القول أسماء لاعبين بعينها ولكن جميع اللاعبون سيكونون جاهزون فنيا وبدنيا".



