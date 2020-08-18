أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

هدأت وتيرة الارتفاع في أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات بعد أن كسب أمس الإثنين نحو 15 جنيه ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 الألف جنيه في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات مع استمرار حالة التذبذب التصاعدى مع ترقب ترقب خلال تعاملات اليوم مع ذهاب المستثمرين لجني الأرباح وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أولا بأول:

أسعار الذهب الأن

سعر جرام الذهب عيار 18: 752.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 : 878 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 : 1003.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب : 7024 جنيه

أسعار الذهب أمس الإثنين

أسعار الذهب العالمي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع خسائر العملة الأمريكية ووسط متابعة حالات الإصابة الجديدة بالوباء.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع خسائر الدولار وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.













وأظهرت بيانات مؤشر إمباير ستيت الصناعي أن النشاط الصناعي في ولاية نيويورك تراجع بشكل حاد خلال الشهر الجاري، في حين ارتفعت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى على الإطلاق.









وفي كافة بقاع العالم، يوجد أكثر من 21.58 مليون شخص مصاب بوباء كورونا ونحو 766 ألف شخص قد توفوا جراء الفيروس.





ويترقب المستثمرون إعلان التقرير الشهري حول مشتريات الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية وذلك في وقت لاحق من اليوم، كما ينظرون باهتمام إلى محضر الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانه يوم الأربعاء المقبل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.5 بالمائة أو ما يعادل 48.90 دولار ليصل إلى 1998.70 دولار للأوقية.









وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2 بالمائة مسجلاً 1983.8 دولار للأوقية.





وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.829.