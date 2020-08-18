أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
هدأت وتيرة الارتفاع في أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات بعد أن كسب أمس الإثنين نحو 15 جنيه ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 الألف جنيه في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات مع استمرار حالة التذبذب التصاعدى مع ترقب ترقب خلال تعاملات اليوم مع ذهاب المستثمرين لجني الأرباح وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أولا بأول:


أسعار الذهب الأن

سعر جرام الذهب عيار 18: 752.5 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 : 878 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 24 : 1003.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب : 7024 جنيه


أسعار الذهب أمس الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 18: 750 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 : 875 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 24 : 1000 جنيه
سعر الجنيه الذهب : 7000 جنيه


أسعار الذهب العالمي

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الإثنين، مع خسائر العملة الأمريكية ووسط متابعة حالات الإصابة الجديدة بالوباء.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع خسائر الدولار وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.



وأظهرت بيانات مؤشر إمباير ستيت الصناعي أن النشاط الصناعي في ولاية نيويورك تراجع بشكل حاد خلال الشهر الجاري، في حين ارتفعت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى على الإطلاق.

 

وفي كافة بقاع العالم، يوجد أكثر من 21.58 مليون شخص مصاب بوباء كورونا ونحو 766 ألف شخص قد توفوا جراء الفيروس.

ويترقب المستثمرون إعلان التقرير الشهري حول مشتريات الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية وذلك في وقت لاحق من اليوم، كما ينظرون باهتمام إلى محضر الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانه يوم الأربعاء المقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.5 بالمائة أو ما يعادل 48.90 دولار ليصل إلى 1998.70 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 2 بالمائة مسجلاً 1983.8 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.829.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار ذهب أسعار الذهب اليوم فى مصر

أخبار تهمك

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ ساعتين

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة

الخطيب يبحث مع فايلر ضم «السوبر» لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/9/2019.. وبشري سارة لحائزي المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1/10/2019.. وهذا هو الوقت المناسب لشراء المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/10/2019.. ومفاجأة فى سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-10-2019 .. المعدن الاصفر يعاود انخفاضه في سوق الصاغة

أسعار الذهب المحلية تقلص خسائرها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين 15-6-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

11:56 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية