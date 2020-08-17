مدرب أسوان: الخسارة من الأهلي ظالمة

علق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان على خسارة فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.





وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء أن المباراة كانت قوية ضد الأهلي، مؤكدا على تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.





وأضاف قدمنا أداء جيد أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.





وواصل " أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".





ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا أنه "لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة".





وزاد " قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم".



