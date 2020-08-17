سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جميع لاعبي برشلونة معروضين للبيع الا أربع لاعبين فقط وهم " مارك أندريا تير شتيغن ، فرانكي دي يونج ، ليونيل ميسي ، لونجليه " ، وذلك علي هامش الهزيمه التاريخية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في دوري الأبطال .

ومن جهته فتحت إدارة برشلونة المجال أمام لويس سواريز مهاجم الفريق من أجل الرحيل الموسم المقبل، وذلك للاستفادة المادية لتمويل صفقات أخري قادرة علي العطاء .

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي أياكس أمستردام الهولندي قد فتح خطوط إتصال مع لويس سواريز من أجل الحصول علي توقيعه هذا الصيف .

ويسعي مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام إلى مزاولة هوايته المفضلة وجلب النجوم القدامي للنادي مرة أخري ، حيث ينوي هذا الصيف جلب سواريز إلى الأراضي المنخفضة من جديد مثلما فعل مسبقًا مع كلاس يان هونتيلار أو دالي بليند .

ويرتبط المهاجم صاحب الـ 33 عام بعقد مع برشلونة يمتد حتي عام 2021، مع شرط التجديد التلقائي إذا لعب 60٪ من المباريات في الموسم المقبل.

من جهه أخري يشغل المهاجم الاوروغوياني أهتمام كلا من إنتر ميامي الأمريكي ، والعربي القطري، خاصة في ظل رغبة ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في التخلص منه الصيف الجاري .

يذكر أن سواريز قد شارك مسبقًا رفقة أياكس خلال 159 مباراة بين عامي 2007 و 2011، سجل خلالها 111 هدفًا وقدم 68 تمريرة حاسمة لزملائه .

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