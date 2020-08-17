كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements


كشف محمد عدنان العضو العامل لدي شبكة قنوات  "بي أن سبورتس" أن لاعبي برشلونة الإسباني كانوا قد سربوا العديد من اخبار النادي في الفترات الماضية.

وفجر عدنان مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن هناك ثلاث لاعبين داخل فريق برشلونة قد سربوا العديد من أسرار النادي للشبكة القطرية.

وقال عدنان أن الثلاثي بيكيه وروبيرتو و بوسكيتس كانوا قد سربوا الاخبار لمصدر في الدوحة مسبقًا ، وهو ما يتنافى تمامًا مع الانتماء إلى البيت الكتالوني.

وأشار أن خبر إقالة فافيردي كان قد أتخذ قبل السفر إلى السعودية ، واللاعبين كانوا يعرفوا ان سيتين سوف يبقى لـ6 اشهر فقط.

يذكر أن هذا الثلاثي من بين اللاعبين الذين أعلن نادي برشلونة رحيلهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ أقل من ساعتين

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 10 ساعة

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطيب يبحث مع فايلر ضم «السوبر» لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ ساعة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعتين

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

11:56 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية