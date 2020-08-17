كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق









كشف محمد عدنان العضو العامل لدي شبكة قنوات "بي أن سبورتس" أن لاعبي برشلونة الإسباني كانوا قد سربوا العديد من اخبار النادي في الفترات الماضية.





وفجر عدنان مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن هناك ثلاث لاعبين داخل فريق برشلونة قد سربوا العديد من أسرار النادي للشبكة القطرية.





وقال عدنان أن الثلاثي بيكيه وروبيرتو و بوسكيتس كانوا قد سربوا الاخبار لمصدر في الدوحة مسبقًا ، وهو ما يتنافى تمامًا مع الانتماء إلى البيت الكتالوني.





وأشار أن خبر إقالة فافيردي كان قد أتخذ قبل السفر إلى السعودية ، واللاعبين كانوا يعرفوا ان سيتين سوف يبقى لـ6 اشهر فقط.



