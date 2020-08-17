إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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ودع نادي برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد أن نمي بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين. 


ووجه أسطورة البلوغرانا إنييستا لاعب خط وسط فيسيل كوبي الياباني الحالي ، رسالة خاصة إلى لاعبي برشلونة ، في ظل الأزمة الحالية والتخبطات التي يعيشها النادي مؤخرًا .

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن إنييستا قد طالب اتحاد جميع الأشخاص داخل برشلونة ، من أجل العودة مره أخري إلى الحالة التي يعرفها العالم عن البلوغرانا .


ونشر النجم الإسباني عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام قائلًا ‘‘معًا دائمًا لمواصلة بناء أفضل نادٍ في العالم‘‘.


وشارك أسطورة البلوغرانا خلال 669 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة الذي لعب في صفوفه لأول مرة وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عاما.

وتوج إنيستا مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب بطولة إسبانيا ثماني مرات وكأس الملك ست مرات.

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