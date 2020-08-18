وزير قطاع الأعمال يكشف متوسط أسعار السيارات الكهربائية (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:15 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الإنتاج السنوي للسيارات الكهربائية سيتخطى السيارات البترولية في عام 2030.

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عل فضائية "دي إم سي"، أن شركة النصر للسيارات أنتجت 384 ألف سيارة خلال 40 عامًا.

وأشار إلى أن متوسط سعر السيارة الكهربائية من 25 لـ30% أعلى من سعر السيارة العادية.

وتعتبر السيارات الكهربائية، مهمة للغاية في سوق السيارات المستعملة في مصر، لأنها تتميز بتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بمواصفاتها المميزة لمدة أطول من سيارات البنزين.

وقرر مجلس الوزراء العام الماضي بإعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.

خطة دعم انتشار السيارات الكهربائية
كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، كذلك تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.

ودخل في الشارع المصري منذ الربع الأول من 2018 وحتى الآن نحو 564 سيارة كهربائية تقريبًا، وفقًا لإحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وفميا يلي مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في السوق المصري.

مواصفات وأسعار سيارة زوتي E200
تتميز سيارة زوتي E200 الهاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم بحصولها على بطارية عالية الطاقة سعة 24.5 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 82 حصان وعزم 165 نيوتن.متر من محرك كهربائي.

وتحتاج بطاريتها إلى حوالي 12 ساعة للشحن البطيء وحوالي 45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 220 كم.

وعن سعر سيارة زوتي E200 فى سوق المستعمل، فيبلغ نحو 350 ألف جنيه كمتوسط.

مواصفات وأسعار سيارة نيسان Leaf
ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر

محرك سيارة نيسان Leaf الكهربائية، بقوة 147 حصان، وتعمل السياراة ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.

وعن سعر سيارة نيسان Leaf الكهربائية بالسوق المصري، فيبلغ 340 ألف جنيه.

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