شاهد.. رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية: السيسي حفزني على الاستثمار بمصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:46 ص
شيماء حسن
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كشف المهندس أشرف دوس، رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية والذي حفزه على العودة والاستثمار داخل مصر. 

وقال "دوس"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بعد لقائي بالرئيس اقتنعت بالعودة إلى مصر والاستثمار حتى تم تعييني رئيس للمنطقة اللوجستية الجديدة".

وأشار رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، إلى أن هناك أنشطة متعددة ومجالات استثمارية توفر آلاف فرص العمل، فضلًا عن افتتاح المناطق الخاصة بتخزين الأدوية.

وأضاف أن هذه إنشاء مناطق خاصة بتخزين المواد الغذائية سيعمل على توفير 20% من هدر هذه المواد التي كانت تتلف أثناء نقلها إلى القاهرة.

وتابع "هذه المنطقة ستوفر فرص عمل للشباب وستجعلهم غير مضطرين للنزول إلى العاصمة، كما أنها ساعدت على توصيل رسالة إلى المصريين للخارج بأن العمل داخل مصر مناسب لهم". 

وأوضح رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، أن المشروعات الجديدة ستضيف فرص عمل للشباب المصري، مؤكدًا أن أبناء مصر في الخارج حريصون على الاستثمار داخل بلدهم.

وانطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية "داون تاون دلتا" والتي ينفذها أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر 4 وزراء، هم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال المؤتمر المقام على هامش افتتاح المنطقة اللوجستية عرضًا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي يجري توفيرها عن طريق المشروع.

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