"الوطنية للتدريب" تطلق اسم الفريق العصار على دفعة EPLP الثانية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
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تحت شعار "العظماء يصنعون التاريخ ليمهدوا الطريق لشباب المستقبل"، وانطلاقًا من حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تطبيق أحدث المعايير الدولية في إثراء المعرفة وتطوير المهارات، أقامت يوما تفاعليا للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ لاختيار اسم الدفعة من خلال الانتخابات، والتي تمت بطريقة التصفيات من بين 150 اسما.

وتم تقسيم الترشيحات إلى مجموعات، وعرض كل مجموعة فلسفة اختيار الاسم، مما يسهم في تطوير مهارات المناظرات وإعلاء قيم العمل المؤسسي مع الإبقاء والحفاظ على أهمية العمل الجماعي.

وفي نهاية المداولات أعلنت الدكتورة رشا راغب، الاسم المُنتخب للدفعة، وهو "الفريق محمد العصار"، تقديرًا لجهوده العظيمة.

"الوطنية للتدريب" تطلق اسم الفريق العصار على دفعة EPLP الثانية
"الوطنية للتدريب" تطلق اسم الفريق العصار على دفعة EPLP الثانية

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