عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نوعية الإصابة التي تعرض لها الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق خلال مباراة أسوان.

وقال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق، الذي خرج مصابًا من مباراة أسوان، سيجري أشعة على الركبة للتأكد من إصابته، فيما اشتكى أحمد الشيخ من إصابة في كاحل القدم.

واشتكى ثنائي الأهلي من الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة أسوان، وحل محلهما ياسر إبراهيم وأليو ديانج.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

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محمود متولي الأهلي أسوان أحمد الشيخ

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