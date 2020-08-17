الأهلي يكشف حجم إصابة جيرالدو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود حجم الإصابة التي تعرض لها الأنجولي جيرالدو دا كوستا في مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان.

وقال محمود إن إصابة جيرالدو عبارة عن شد وإجهاد في العضلة الخلفية ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة وخرج بين الشوطين.

وأضاف بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد البرنامج التأهيلي ومدة غيابه عن الفريق.

 يذكر أن الأهلي استعاد نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تخطى عقبة ضيفه أسوان بثلاثة دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيب الأهلي جيرالدو الأهلي اسوان

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 10 ساعات

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. المصائب تتوالى على الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ نصف ساعة

هيدرسفيلد: يجب أن يكون عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي أكثر عقلانية

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميدو جابر جاهز لمباراة حوريا وغموض موقف سعد سمير

لاسارتي يواجه أول أزمة في الأهلي

جيرالدوا وباسم علي ينتظمان في مران الأهلي

محمد محمود يعود للقاهرة اليوم بعد إجراء الرباط الصليبي في ألمانيا

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

عاجل.. المصائب تتوالى على الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

10:59 م

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

11:01 م

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية