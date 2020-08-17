الأهلي يكشف حجم إصابة جيرالدو

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود حجم الإصابة التي تعرض لها الأنجولي جيرالدو دا كوستا في مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان.





وقال محمود إن إصابة جيرالدو عبارة عن شد وإجهاد في العضلة الخلفية ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة وخرج بين الشوطين.





وأضاف بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد البرنامج التأهيلي ومدة غيابه عن الفريق.



