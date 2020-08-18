"التعليم العالي" تكشف موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه تم إضافة 7 كليات جديدة على التنسيق هذا العام، حيث أنفقت الدولة ملايين الجنيهات على إنشاء هذه الكليات.





وأشار "عطا"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن معظم الكليات الجديدة كليات عملية، مضيفا: "كل الطلاب الناجحين لهم أماكن في كليات ومعاهد التعليم العالي"، مطالبا من قدم بكلية خاصة ألا يقدم في التنسيق الحكومي.





وأوضح، أن وزير التعليم العالي عند إعلانه نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سيعلن موعد المرحلة الثانية من الثانوية العامة.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى http:tazalomg12.emis.gov.eg





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg





وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.



