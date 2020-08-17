هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟.. وكيله يُجيب

كشف جوزيب ماريا أوروبيتغ مدير أعمال الإسباني عن مصير بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حققة الأنباء التداولة مؤخرًا بشأن رحيل المدرب بعد توديع السيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.





وقال أوروبيتغ في تصريحات صحفية: "نعم بيب سيبقى في سيتي بنسبة 100%".





في المقابل، استبعد أوروبيتغ عودة غوارديولا إلى ناديه السابق برشلونة في ظل تكهنات بقرب إقالة مديره الفني كيكي سيتيين بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها النادي الكاتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقال أوربيتغ: "هذا الأمر غير ممكن حالياً".





ولا يزال مستقبل العلاقة بين غوارديولا (49 عاماً) وسيتي بدءاً من صيف 2021، غير معروف حيث سينتهي عقد المدير الفني مع النادي بحلول هذا الموعد.





ويقال إن مسؤولي سيتي يرغبون في التمديد لغوارديولا، وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام مرشح محتمل لخلافة غوارديولا في حال عدم تمديد عقده مع سيتي.



