بعد رحيل رمضان.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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جدد مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط النادي الأهلي مؤخرًا بالتوقيع مع البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد.

ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد.

وكان الأهلي أبدى تراجع ملحوظ عن الصفقة، بسبب تمسك ناديه بخدماته بالموسم الجديد، ورفض الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني رحيله بالفترة الحالية.

فيما جاء تجدد المفاوضات مرة أخرى بعد تأكد رحيل رمضان صبحي نجم الفريق، وعدم تجديد عقده بعد الإعارة التي انتهت من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في يونيو الماضي.

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