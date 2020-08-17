برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة جدد رغبته في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك عقب توديع الفريق الكتالوني بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يخطط لتقديم 60 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان من إجل التعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة ترى أن نيمار هو الحل المثالي للفريق علمًا بأن النجم البرازيلي يمتلك عقدًا مع ناديه الفرنسي يمتد حتى صيف 2022.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يستعد لإقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق بالإضافة إلى إقالة إيريك أبيدال السكرتير الفني للبرسا وذلك عقب الخسارة المذلة والكبيرة على يد بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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