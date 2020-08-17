زاهي حواس يفجر مفاجأة حول عدد الأهرامات في مصر

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قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه يعمل الآن على الانتهاء من موسوعة "الأهرامات المصرية" التي تتضمن 8 أجزاء وتتعلق يكل ما يخص أهرامات مصر التي تصل لـ 128 هرم.



وفى سياق آخر، أعرب خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة"ON"، عن حبه الشديد للفنان عمر الشريف، قائًلًا إنه لا يتكرر وهو مصري صميم.





وواصل: " أنا رجل وطني وما تشهده مصر إنجاز كبير وأصبحت بالفعل دولة عظيمه، وسعيد جدًا".



هذا وقال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف د. عبد البصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.



وذكر علي أبو دشيش خبير الاثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.



