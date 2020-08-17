وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمسك المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، بالرحيل عن الأحمر ورفض العرض الذى قدم له من جانب مسؤولى النادى الأهلي، بالتجديد مع الفريق، ووعده بانه سيحصل على فرصة المشاركة فى المباريات.


وجاء تمسك اللاعب بالرحيل بعد رفض المدير الفني السويسري رينييه فايلر الاعتماد عليه، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ويتبقي لأزارو فى عقده مع القلعة الحمراء الموسم المقبل  و لكنه بفض التجديد وطلب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تواجد فايلر على راس الجهاز الفنى للفريق.

يذكر أن الأهلي استعاد نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تخطى عقبة ضيفه أسوان بثلاثة دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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