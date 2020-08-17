جمال شيحة: أحذر من التهاون فى الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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حذر الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، من الإحساس الكاذب بالآمان حول إصابات كورونا والاسترخاء في وقت غير مناسب، مضيفا:: "حتى لو وصلنا للحالة صفر، بالنجاح هو استمرار عدم تسجيل إصابات لفترة طويلة"، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات إلا في المناطق المفتوحة.

وقال "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين إن "إحساس البعض الخاطئ بالأمان تسبب في ارتفاع الإصابات خلال العيد"، مطالبا بأفكار غير تقليدية لتقليل الزحام في البنوك ووسائل النقل.

ووجه شيحة الشكر للعلماء الروس قائلا: "هناك لقاح حقيقي تم تسجيله في روسيا، ونتائجه ستظهر، وقريبا جدا ستظهر لقاحات أكسفورد والصين والولايات المتحدة، لقاح روسي حقيقي قد يحدث فرقا مع البشرية ولا أرى أي مانع من تجريبه".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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