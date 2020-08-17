الأهلي يتخطى عقبة أسوان بالثلاثة ويواصل صدارته للدوري المصري
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:56 م
علي نبوي
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استعاد الأهلي نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تخطى عقبة ضيفه أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كلًا من جيرالدو دا كوستا ووليد سليمان وأليو بادجي.
الشوط الأول
بدأ الأهلي المباراة بضغط شديد بُغية إحراز هدف التقدم حيث أتيحت فرصة خطيرة للأنجولي جيرالدو في الدقيقة ٤ بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي "أفشة" لكنه فضل مراوغة حارس أسوان ليسقط جناح الفريق الأحمر على الأرض لكن حكم اللقاء وبعد اللجوء لتقنية الفار قررت عدم وقوع أي خطأ على حارس أسوان.
وفي الدقيقة ٩ مرر أحمد فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى عليها حمدي فتحي بضربة رأسية ليتصدى لها حارس أسوان وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي مررها عرضية أخرى ليرتقي لها جيرالدو داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر.
بعد الهدف الأول للفريق الأحمر تلقى مصطفى البدري في الدقيقة ١٧ كرة بينية رائعة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي حارس الأهلي لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر للشناوي ويتعاطف معه ويحرم أبناء زهرة الجنوب من إدراك التعادل.
وسقط محمود متولي على أرض الملعب دون تدخل من أحد في الدقيقة ٢٠ ولم يتمكن من استكمال اللقاء ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.
وأنقذ دفاع الأهلي فريقه من كرة خطيرة بعد إبعادها في الدقيقة ٢٥، حيث ضغط أبناء الجنوب بهدف إدراك التعادل.
وفي الدقيقة ٣٦ نفذ الفريق الأسواني ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.
وأجرى الفريق الأحمر تغييره الثاني في الدقيقة ٤٠ بإخراج أحمد الشيخ للإصابة ليحل أليو ديانج بديلا له.
ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لكن النتيجة ظلت على حلها لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
الشوط الثاني
ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الثالث بإخراج الأنجولي جيرالدو دا كوستا والدفع بوليد سليمان.
وفي الدقيقة ٦١ سدد حمد فتحي كرة قوية لكنها علت عارضة مسعد عوض حارس أسوان.
وفي الدقيقة ٦٨ رمى أحمد كشري المدير الفني لأسوان ب٣ تغييرات مرة واحدة حيث أشرك كلا من هيثم الفيل وكريم الطيب وحسن طارق في محاولة لتنشيط فريقه.
وأنقذ محمد الشناوي فريقه من عرضية خطيرة في الدقيقة ٧٢، ليدفع بعدها فايلر بالثنائي محمد هاني وأليو بادجي
ونفذ وليد سليمان ضربة حرة مباشرة سددها عمرو السولية برأسه في الدقيقة ٧٨ أعلى عارضة مسعد عوض حارس أسوان.
وفي الدقيقة ٨٣ مرر محمد هاني الكرة إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل الشباك ومعلنًا الهدف الثاني للأهلي في مرمى أسوان.
واحتسب حكم المباراة طارق مجدي ٦ دقائق كوقت بدل من الضائع تمن من خلالها وتحديدًا في الدقيقة 94 أليو بادجي من تسجيل الهدف الثالث للفريق الأحمر.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٥٦ نقطة مواصلا صدارته في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة ١٩ في المركز الثالث عشر.
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