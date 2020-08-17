في ذكرى ميلاده.. هجوم حسين كمال الكبير على سينما الثمانينات.. وساهم في ظهور النجوم

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تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب البصمة القوية والأفلام التي دخل منها ضمن أفضل 100 فيلم، وهو المخرج الكبير حسين كمال.



أصبح مخرجًا لكل أنواع الفنون، قدم السينما الواقعية، والتجارية، والرومانسية، والاستعراضية، والسياسية، والكوميدية، و"الفيديو كليب"، لم يحصر نفسه في لون فني واحد، راهن دائمًا على إبداعه وإتقانه للإخراج الفني، يفعل ما يؤمن به، دون النظر لآراء من حوله.



هاجم سينما الثمانينات هجومًا ضاريًا بسبب ما يقدمونه في أفلامهم التي يزداد فيها جرعة الاكتئاب والإحباط تحت مسمى سينما الواقعية كما يسمونها فأطلق هو عليهم "سينما الصراصير".



كما اعترض على سينما يوسف شاهين أيضًا قائلا: "يوسف شاهين بيعمل سينما للمهرجانات العالمية وليس البسطاء".



وقال أيضًا: "أفلامي لم تصل للمهرجانات العالمية لكنها وصلت للبسطاء وهذا يكفي وأنا لا أملك الوسطاء الذين يوصلوا أفلامي لكان"، مشيرًا إلى يوسف شاهين في ذلك.



ساهم حسين كمال، في نجومية كبار نجوم الشاشة مثل محمود ياسين، الذي أسند إليه أول بطولة في حياته الفنية في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، وكانت انطلاقته في عالم النجومية العريضة.



وفتح الطريق لميرفت أمين، وسهير رمزي، وماجدة الخطيب، في فيلم "ثرثرة فوق النيل" للبطولات المطلقة بعد ذلك.



كما ساهم في جعل اسم نبيلة عبيد، كأحد أهم نجمات الشاشة الأولى في الثمانينات من خلال تقديمه لها في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" بعد ما اعتذرت عنه شادية وكان فاتحة خير على نبيلة عبيد، التي بهذا الفيلم وبأفلامها الخمسة مع حسين كمال، أصبحت نجمة مصر الأولى كما أطلق عليها.



وكان له الفضل الكبير على شريهان، فقدمها في فيلم "العذراء والشعر الأبيض"، وكانت ومازالت لا يعرفها الكثير، ومن خلال هذا الفيلم تعاملت بعد ذلك مع الزعيم عادل إمام في فيلمين، ثم جاءتها فرصة عمرها في الفوازير.