زاهي حواس: اللي يقول توت عنخ آمون عبراني "مجنون" وتهمته "خيانة عظمى"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى،ة مؤكدًا عشقه للنادي الأحمر وحرصة على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.

ورد خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة"ON"، على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون فى الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35 وهي أبنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـ DNA أثبت أن جميعهم مصريين".

وفي رده على تصريحات إيلون ماسك، قال:" معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات".


هذا وقال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف د. عبد البصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.

وذكر علي أبو دشيش خبير الاثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.

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