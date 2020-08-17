جمال شيحة: الكمامة والهواء المتجدد أفضل طريقتين للوقاية من كورونا (فيديو)



وأضاف "مش لازم الحصة الدراسية تبقى ساعة أو45 دقيقة، ممكن يبقى فيه راحة للخروج إلى الهواء 5 دقائق كل 20 دقيقة، مع الحرص على تواجد ثلث عدد التلاميذ فقط وتقسميهم مثلا على باقي أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قدم الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، عدة نصائح بشأن بداية العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك طريقتان للوقاية من العدوى بفيروس كورونا تتمثل في ارتداء الكمامة والهواء المتجدد أي البعد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة.وقال "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين إن أهمية الحرص على وجود هواء متجدد بشكل مستمر داخل الفصل الدراسي، مع التغلب على مشكلة زيادة أعداد الطلاب بالتعليم عن بعد أو وسائل أخرى.