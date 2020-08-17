هشام توفيق: 2.5 مليار جنيه خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة.

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عل فضائية "دي إم سي"، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 2.5 مليار جنيه.

وتابع: "نعمل على إعادة القطن المصري إلى مكانته المحلية والعالمية"، مستكملًا: "انتهينا من تطوير محالج الفيوم للقطن، ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".

وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى:

مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.



وأعلن الرئيس السيسي أن الدولة بصدد طرح خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، معربًا عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة.



وأكد الرئيس السيسي أن تقدم الصناعة في مصر يعتمد على التزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، واستمرار النجاح ليس أمرًا سهلًا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.



وقال السيسي: "نتحدث اليوم على صناعة بدأت في مصر منذ أكثر من 200 عام، وحققت تقدما ونجاحًا كبيرًا فى فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع، فنحن لا نسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الإدارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم فى نجاح أى مشروع.

وأضاف "لن أسمح بالتلاعب فى أعداد العمالة المناسبة، وسأتابع اللياقة البدنية والتأهيل والتدريب لهم، وتحقيق المستهدف على مستوى كل عامل، ثم على مستوى كل قطاع داخل المصانع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام توفيق مصر اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 6 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 9 ساعات

هيدرسفيلد: يجب أن يكون عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي أكثر عقلانية

منذ أقل من ساعة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

عائقان يقفان في طريق برشلونة للتعاقد مع كومان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المصائب تتوالى على الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

برلماني: افتتاح السيسي لمصانع الغزل والنسيج نقلة تاريخية

برلماني: السيسي يسير في طريق التنمية والإصلاح رغم الظروف والتحديات

برلماني: افتتاح "الروبيكي" يعيد ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج

فرج عامر: مدينة الروبيكي تعيد مصر للريادة في صناعة الغزل والنسيج (فيديو)

قيادي بالمؤتمر: نثق في قدرة السيسي على وضع خطة طموحة لمجال الغزل

برلماني يتقدم بسؤال للحكومة بشأن خطة زيادة محصول القطن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

10:59 م

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

09:28 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية