هشام توفيق: 2.5 مليار جنيه خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي (فيديو)

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة.



وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عل فضائية "دي إم سي"، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 2.5 مليار جنيه.



وتابع: "نعمل على إعادة القطن المصري إلى مكانته المحلية والعالمية"، مستكملًا: "انتهينا من تطوير محالج الفيوم للقطن، ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".



وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى:



مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.







وأعلن الرئيس السيسي أن الدولة بصدد طرح خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، معربًا عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة.







وأكد الرئيس السيسي أن تقدم الصناعة في مصر يعتمد على التزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، واستمرار النجاح ليس أمرًا سهلًا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.







وقال السيسي: "نتحدث اليوم على صناعة بدأت في مصر منذ أكثر من 200 عام، وحققت تقدما ونجاحًا كبيرًا فى فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع، فنحن لا نسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الإدارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم فى نجاح أى مشروع.



وأضاف "لن أسمح بالتلاعب فى أعداد العمالة المناسبة، وسأتابع اللياقة البدنية والتأهيل والتدريب لهم، وتحقيق المستهدف على مستوى كل عامل، ثم على مستوى كل قطاع داخل المصانع".