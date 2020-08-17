إنتر ميلان يسحق شاختار بالخمسة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة إشبيبلية





وقدم انتر أداء خططيا من طراز رفيع بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي ونجح في توجيه مجريات اللعب في المباراة حسبما أراد على مدار الشوطين.





وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19 .





وفي الشوط الثاني ، أمطر انتر شباك منافسه بأربعة أهداف أخرى سجلها دانيلو دي أمبروزيو ومارتينيز مجددا في الدقيقتين 64 و74 والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 78 و83 .





تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه العريض على شاختار الأوكراني، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وذلك سيواجه النيراتزوري نظيره إشبيلية في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.