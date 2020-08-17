مالا تعرفه عن كريم عبد العزيز في عيد ميلاده

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:03 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
نادين نجدي
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يحل اليوم عيد ميلاد الفنان كريم عبد العزيز فهو أحد نجوم الشباك فى السينما، قدم عديد من الاعمال الفنية التى نالت إعجاب الجميع


ويحرص كريم عبد العزيز، علي ابتعاد الاضواء عن اسرته وهو الامر الذى يفضله حيث لم تظهر معه زوجته هايدى سرور ابنة هانى سرور النائب السابق بمجلس الشعب الا فى مناسبات نادرة للغاية. 


وتعد هايدى سرور هى النصف الحلو فى حياة كريم عبد العزيز وأسفر زواجهما عن ابنته ملك وابنه على الذى سعد به كثيرا كونه حقق له انيته بلقب ابو على وهى الشخصية التى قدمها فى الفيلم الذى حمل نفس الاسم. 


قدم كريم عبد العزيز الكثير من الافلام الناجحة ومنها "أبو على" و"نادى الرجال السرى" و"خارج عن القانون" و"حرامية فى تايلاند" و"واحد من الناس" كما قدم فى الدراما مسلسل "الهروب" وشارك فى مسلسل الجماعة الجزء الاول كضيف شرف.   

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