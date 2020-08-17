شريف إكرامي.. قبطان ضل وجهته فغرقت سفينته









يعرفه الجميع بالعقل والتدبر، دائما الدبلوماسية تحضر في كلماته عند حضور الأزمات، لكن ماذا حدث هذه المرة؟.





شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي قرر مسئولو الأحمر إنهاء العلاقة معه نهائيًا، بعد أزمة نسيبه رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد، والذي انتهت إعارته بنهاية الموسم الحالي، وعقد إكرامي كذلك.





ظل شريف إكرامي طوال السنوات الماضية رمزًا للوقار والعقلانية، حيث كان يخرج ببعض الكلمات التي تريح صدور الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء، بل وطالبت الجماهير أيضا إعطائه منصب "متحدث النادي" للباقته الشديدة في الحديث، ويضع الكلمات في موضعها الصحيح.





وحظى شريف إكرامي باشادة مدرب الفريق الذي قال عنه أنه يأخذ مشورته في كل شيء، حتى أن الأهلي طالبه بالاعتزال وشغر أحد المناصب في النادي، نظرا لتفكيره المميز.





ولكن هذه المرة خانه تفكيره، كالقبطان الذي طلب مشورة ضابطه فضله عن الحق، فضلت وجهته، لتكن النتيجة هلاك السفينة وغرقها.





كذلك شريف إكرامي، فبعد أن اتهمه الجمهور بالتدخل في أزمة رمضان صبحي هو ووالده إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق، خاصة أنهما تربطهما علاقة نسب باللاعب، ليخرج شريف إكرامي بتصريحات ربما لم يوفق في اختيار كلماته، وهو ما جعل الجماهير تثور عليه.





الأمر الذي دفع إدارة الأهلي لتجميد شريف إكرامي لنهاية الموسم، خاصة مع انتهاء عقده، بعدما رفض الحارس تجديد عقده مع الأحمر بحثا عن فرصة للمشاركة.





منذ عدة أشهر، خرج شريف إكرامي ببيان يوضح فيه أنه يريد خوض تجربة جديدة، ولكنه لقي دعم الجمهور على الرغم من طلبه الرحيل عن ناديهم المعشوق، حيث تعاطفت معه الجماهير الحمراء، بسبب كلماته المعسولة، فكيف تحول من هذا لذاك؟.





ولم يكن هذا أول صدام مع الجماهير الأهلاوية، فقد كان لشريف إكرامي أخطاء عدة في مباريات هامة تبعها هجوم شديد من الجمهور، وأبرزها، خطأ مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي2017، إلا أنه لقي دعم كبير بعدها وهتف الجمهور" معلش معلش ألعب ميهمكش".





إضافة إلى خطأه في مباراة ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد 2017، حيث استطاع لاعب الفريق المغربي تسجيل الهدف بنفس الطريقة في اللقائين.





وخطأه الفادح في مباراة اسيك ابيدجان الإيفواري التي خسرها الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب بشده من الخروج المبكر في بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث تسبب في تلقي فريقه للهدف الثاني.





يضاف إلى ذلك، صورة "الجزمة" الشهيرة التي اعتبرها جماهير الأهلي اهانه لهم، بعدما قام بنشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها تعبر عن أنه لا يبالي رأي الجمهور فيه وانتقادهم.



