أرشفة إلكترونية وتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية بالوحدة المحلية للمنيا

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وجه العقيد محمد صلاح أبو كريشة رىيس مركز ومدينة المنيا، بإعادة هيكلة العمل داخل الإدارات، والتغلب علي أي معوقات أو سلوكيات غير مقبوله.



أكد رئيس المدينة خلال اجتماعه بالمهندسين العاملين بالإدارة الهندسية والأحياء علي أهمية تلافي أي ملاحظات سلبية من شأنها إعاقة العمل، وإعادة النظر في إعادة مركزية إصدار التراخيص لتكون من الإدارة الهندسية بدلا من الأحياء والقري، مع إعداد خطة مستقبلية للعمل داخل الإدارة والاإتزام باخلاقيات ومعايير المهنة والتي يجب أن لا تتعارض مع المصلحة العامة، مؤكدا علي إتخاذ اللازم والحزم ضد من يخالف التعليمات واللوائح والنظم، ويجب أن يكون الجميع أمثلة تحتذي بها، لصالح العمل ولضمان انتظامه حدد رئيس المدينة مركبات وأيام بعينها للمرور وعمل المعينات اللازمة من قبل المهندسين.



أكد رئيس المدينة علي ضرورة أرشفة أعمال الإدارة الهندسية اليكترونيا لضمان سرعة وسلامة البيانات المطلوبة وسهولة الوصول إليها، وقال إنه في ظل منظومة التحول الرقمي لابد من تفعيل منظومة المعلومات الجغرافيه، لتكون الوحدة المحليه للمنيا من المراكز السباقة بالمحافظة.

