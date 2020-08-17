التعليم العالي: "اللي جايب 95% صعب يدخل صيدلة" (فيديو)







وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة.



وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.



وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).

قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نسبة النجاح والمجاميع المرتفعة بالثانوية العامة هذا العام كبيرة جدا، وخاصة بشعبة علمي علوم.وأشار "عطا"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن 31% من طلاب شعبة علمي علوم حصلوا على أكثر من 95%، لافتا إلى أن الحد الأدني للكليات الطالب هو الذي يحدده.وأضاف، "95% بالنسبة للمجاميع المرتفعة دي صعب تدخل صيدلة.. محدش يغتر بمجموعه"، مناشدا أولياء الأمور ترك أولادهم يختارون وفق رغباتهم.