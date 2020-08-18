عمر كمال لـ"جمهوره" : "الحمد لله على كل شئ"

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نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، كما علق عمر قائلا : "الحمد لله على كل شئ".



وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق أحد الجمهور قائلاً:" نجم مصر الأول" ، فيما كتب آخر:" ربنا يحميك ويوفقك يارب" .



وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.





الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



