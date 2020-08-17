تامر أمين بعد رحيل شريف إكرامي: خرج من الباب الخلفي.. ولن يعد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الإعلامي تامر أمين، بقرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر إلى حارس مرماه شريف إكرامي بعد تصريحات الأخيرة على أزمة زوج أخته رمضان صبحي وإقناعه بالانتقال إلى نادي بيراميدز.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "بعد مشوار طويل رحل شريف إكرامي، خرج من النادي الأهلي إلى الأبد، خرج من الباب الخلفي واللي ميشرفش خرج ولن يعد".

وأضاف "اللي بيسيب بيتساب واللي مش عايزانا احنا مش عايزينه ولما يعوزنا هنقوله كان فيه وخلص هي دي القاعدة، اللي عايز يقعد بجد هو اللي هيستمر، وكل اللي كان سبب بشكل مباشر في حالة عدم الاستقرار هيمشي".

وتابع " كان اللي بيعمل بلبلة في نفوس اللاعبين واللعب على فكرة الفلوس، مش عايزينه، اللي عايز يقعد يقعد، لون الفانلة الحمراء تسوى كتير اكتر من ملايين الملايين".

واستطرد "الانتماء الى قلعة النادي اهم من انه يعمل 15 وديعة في البنك الاهلي، وشهادة الاستثمار الحقيقية هي جمهور النادي الأهلي اللي بيحفر اسم اللاعب في جمهور الثالثة شمال، لكن في حالتك هنشيل الثالثة ويبقى انت مشيت شمال".

وركز "أتمنى ان هذه الحالة تستمر اللي عايز يقعد برغبته، الأهلي مش بيوقف ولا بيحتاج حد، والانتماء للقلعة الحمراء مش كلام، وكفاية اشتغالات وكلنا بلوظة كثير، وكل واحد يشوف مصلحته، والكيان هو من يبقى".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم. 

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.

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