في ذكرى ميلاده.. حسين كمال قدم عفاف راضي في أولى أفلامها.. ومدبولي كما لم تراه من قبل

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير حسين كمال، صاحب البصمة القوية في السينما المصرية بأفلامه المتميزة.



يعد حسين كمال، من أبرز مخرجى السينما التقليدية التجارية في مصر، على نحو لا ينفى كونه مخرجًا مبدعًا وموهبة فنية كبيرة ذا بصمة فنية خاصة، تتوجه أفلامه للخاصة والعامة معا، فضلًا عن تنوع قضاياه السينمائية ما بين الدراما النفسية والاستعراضية والسياسية والاجتماعية.



قدم فيلم "مولد يا دنيا" عام 1976 ليؤكد من جديد أنه مخرج استعراضي من طراز فريد ويثبت أن للأغنية الفيلمية أهمية درامية، وليست مجرد إضافة جمالية للسينما، فقدم نموذجًا ناجحًا للبطولة الجماعية.



وذكاء حسين كمال، بتقديمه المطربة الكبيرة عفاف راضي، في أول أدوارها السينمائية والتي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في الفيلم.



وأظهر الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، كما لم تراه من قبل في مشاهده التمثيلية التراجيدية، مثل مشهد أغنية "طيب يا صبر طيب"، وكان واحدًا من أجمل وأرق أدوار مدبولي، لاحتوائه على فلسفة ساخرة ومعاني ولمسات إنسانية عميقة.



