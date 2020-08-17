نانسى عجرم توجه الشكر لـ"القاهرة":"الله يحمى لبنان ومصر"

Advertisements



علقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم،على الاحتجاجات التى تعم لبنان الآن، قائلة:" قوت الشعب اللبنانى فى وحدته وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير المرفأ"، لافتة إلى أن الشعب اللبنانى ورغم الكوارث التى يشهدها إلا أنه شعب يحب الحياة، كون واعى ومدرك لحقوقه،



ووجهت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصرى، على دعمه ومساندته للشعب اللبنانى، وتابعت:"الله يحمى لبنان ومصر وكل دول العالم "





في سياق آخر، وجه وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.



وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولي، في حادث تفجير المرفأ، قال وزير الصحة اللبناني: اعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة فضلًا عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقًا بشفافية.. لسنا في حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".







هذا، ووصلت إلى مطار بيروت الدولي، أمس السبت، مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة، وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والمختصين في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، من التخصصات الطبية المختلفة، والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.



كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.







وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وتأتي تلك المساعي المصرية تأكيدًا لمساندة مصر الدائمة للبنان للعبور من أزمته الحالية.

