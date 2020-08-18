أوس أوس: هكذا تغلبت على حزني بعد وفاة طفلي الرضيع







وقال أوس أوس فى لقاء له ببرنامج "et بالعربى": "فقداني لرضيعي أمر أحزننى كثيرًا ولكن تغلبت عليه من خلال ارادة الله ثم عملى وهو الامر الذى لابد ان يستمر ولابد أن نسعد الجمهور واؤمن أن المؤمن مصاب واتمنى ان يعوضنى الله خير".



واضاف أوس أوس: "انا سعيد بالتأكيد من ردود الفعل الايجابية التى تلقيتها على مسرحية "صباحية مباركة" والتى اشارك فيها مع على ربيع ومن اخراج اشرف عبد الباقى".



يشارك اوس اوس في مسرحية "صباحية مباركة" هو وكل من علي ربيع كل من سليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.





كشف الفنان محمد اسامة "اوس اوس" عن كيفية تغلبه على أزمته الأخيرة وحالة الحزن الشديدة التى عاشها بعد رحيل نجله.