نانسى عجرم: الشعب اللبنانى فى حالة ضياع

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قالت النجمة اللبنانية نانسى عجرم،إنه حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذى أدى تفجير مرفأ بيروت الذى كبد لبنان خسائر فادخة، وتابعت:" كنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا..أن شاء الله مع الوقت سوف نعرف..ونحن عيشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف..أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".





وأضافت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن المشاهد التى أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جدًا وحزينة إلى ابعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذى لحق بالبنايات.



ولفتت "نانسى عجرم"، إلى أن المساعدات التى وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبنانى يشعر أنه ليس وحيدًا بهذا الكوكب.



في سياق آخر، وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.



وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولي، في حادث تفجير المرفأ، قال وزير الصحة اللبناني: اعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة فضلًا عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقًا بشفافية.. لسنا في حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".







هذا، ووصلت إلى مطار بيروت الدولي، أمس السبت، مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة، وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والمختصين في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، من التخصصات الطبية المختلفة، والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.



كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.







وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وتأتي تلك المساعي المصرية تأكيدًا لمساندة مصر الدائمة للبنان للعبور من أزمته الحالية.

