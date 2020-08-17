بصورة من فيلم "الفيل الأزرق 2".. هند صبري توجه تسأل جمهورها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:51 م
هند صبري
هند صبري
فايقة محمد عادل
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نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت في الصورة من فيلم "الفيل الأزرق 2 " ووجهت سؤالاً لمتابعيها قائلة: " إذا أعطيتم عنوان لعام 2020 فماذا سيكون ، تيك توك تيك توك " .

وفي سياق آخر ستعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.

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