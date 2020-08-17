بفستان الفرح .. أحدث ظهور لهنادى مهنى عبر إنستجرام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:50 م
هنادي مهنى
هنادي مهنى
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هنادي مهني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنادي مهني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها مرتدى فستان أبيض مطرز، وسط ورود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة هنادي مهنا، هو مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وجمعها للمرة الأولى بخطيبها أحمد خالد صالح.
بفستان الفرح .. أحدث ظهور لهنادى مهنى عبر إنستجرام

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