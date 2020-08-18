أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:30 ص
مشروع تحلية مياه
مشروع تحلية مياه
زينب وهبه
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، توجيهات بالتوسع في إنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتعتبر محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، أكثر مشروعات البنية التحتية للمياه تكلفة/ حيث إن إنتاج المتر في محطات تحلية المياه، يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة المحطة الواحدة تساوى 4 أضعاف تكلفة محطة تنقية مياه النهر.

وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل الكاملة عن محطات معالجة وتحلية المياه في السطور التالية:

- جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية:
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس، تناول عدة ملفات مهمة منها جهود توفير المياه عن طريق شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

- مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة
وألقى السيسى نظرة على مقترح مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، بالمنطقة المقدسة في سيناء، بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، ووجه الرئيس بدراسة كل جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، حتى يصبح المشروع قيمة مضافة روحانية للإنسانية كلها.

- جهود تحسين جودة المياه وتخفيف حدة العجز المائي:
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه خلال اجتماع الرئيس، استعرض الدكتور عاصم الجزار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي، وتحسين جودة المياه.

- إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه
وأصدر السيسي، توجيهات بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تشتمل على إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٣٥ مليار جنيه، إلى جانب المشروعات الأخرى بهدف ترشيد وتقليل فاقد المياه، كما وجه الرئيس بالسعي تجاه امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه حيث لها مردود هام وداعم لجهود الدولة في ذلك المجال الحيوي.

كما أصدر الرئيس توجيهًا بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو كامل ومتكامل، بحيث يتم بلورة تصور دقيق في ذلك الخصوص لجميع التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.

جاء هذا خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه
أبرزها مشروع التجلي الأعظم بالمنطقة المقدسة.. التفاصيل الكاملة عن محطات تحلية المياه

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