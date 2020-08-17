بإطلالة سوداء .. أحدث ظهور لنيلى كريم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:47 م
نيللي كريم
نيللي كريم
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نيللى كريم على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ونشرت نيللى كريم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل"100 وش"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، وأشاد بدورها الجميع، حيث لعبت دور "سكر".

مسلسل " 100 وش " هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى، وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية.

كما إنه من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد والي، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج جمال العدل.

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