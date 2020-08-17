اقتصادي: "ميغلاش عليك" واجهت التضخم الناتج عن جائحة كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:08 م
الدكتور بلال شعيب
الدكتور بلال شعيب
أمنية فوزي
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قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن جائحة كورونا جعلت هناك ركود اقتصادى فى السوق بشكل عام، ولكن البنك المركزى تجاوب مع هذا الركود بتأجيل الاستحقاقات البنكية "الأقساط المستحقة دفعها" لمدة 6 اشهر إلى جانب طرح العديد من المبادرات لتنشيط السوق ونقله من حالة الركود إلى حالة الرواج.

وأوضح "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل الإخبارية"، أنه مع التوسع فى الصناعة ينتج عنه انخفاضًا في نسبة البطالة بشكل عام، مشيرًا إلى أن مبادرة "ميغلاش عليك" تعمل على تحفيز الاستهلال وتشجيع المنتج المحلي؛ خاصة أن الصناعة تُمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالى، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من ضمن الثمار الذي تم حصده من برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه وصل معدل البطالة فى أواخر عام 2019 إلى 7.5% وهو معدل تاريخي حيث النسبة كانت 13،5% عام 2013، وذلك بفضل الاهتمام بالصناعة والمشروعات القومية والبينية التحتية والمرافق ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى استقطبت الكثير من الأيدي العاملة وانخفاض نسبة البطالة.

قال الدكتور بلال شعيب، إن البنك المركزى أطلق تعليماته لبعض البنوك بطرح شهادة بعائد ربحي يقدر بـ 15%، بهدف امتصاص السوق من السيولة لوضعها فى الجهاز المصرفي بهدف مجابهة التضخم وتحفيز للعملة المحلية، خاصة وأن مصر والعالم يمر بجائحة كورونا.

وأوضح "شعيب"، أن وصول شهادات الاستثمار فى البنوك إلى حوالى 255 مليار جنيه؛ مما أصاب السوق بحالة من الركود المبرر خوفًا من زيادة التضخم، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة المحلية فى السوق، خوفًا لتغيرها إلى العملات الأجنبية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مبادرة "ميغلاش عليك" مدتها ثلاثة شهور لو أثبتت نجاحها يمكن امتدادها؛ خاصة وأن المبادرة تطرح نسبة خصم 20% على السلع المعمرة إلى جانب نسبة الخصم لو تمتلك بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أن جميع الشركات استجابت لهذه المبادرة وتخفيض أسعار السلع مع نسبة الخصم لجميع المنتجات بهدف مواجهة التضخم فى السوق لمجابهة جائحة كورونا وتنشيط السوق ورواجه.

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