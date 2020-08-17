كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، 41،893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

 

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان لها: إن إجمالي الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة منذ ظهوره حتى الآن بلغ 5،382،125 حالة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

فيما سجلت المراكز الأمريكية 654 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 169،350 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

 

 

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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