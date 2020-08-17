الأهلي يتقدم على أسوان في الشوط الأول بهدف "جيرالدو"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام أسوان متقدما بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بضغط شديد بُغية إحراز هدف التقدم حيث أتيحت فرصة خطيرة للأنجولي جيرالدو في الدقيقة ٤ بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي "أفشة" لكنه فضل مراوغة حارس أسوان ليسقط جناح الفريق الأحمر على الأرض لكن حكم اللقاء وبعد اللجوء لتقنية الفار قررت عدم وقوع أي خطأ على حارس أسوان.

وفي الدقيقة ٨ مرر أحمد فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى عليها أحمد الشيخ بضربة رأسية ليتصدى لها حارس أسوان وتصل الكرة لمحمد أفشة الذي مررها عرضية أخرى ليرتقي لها جيرالدو داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر.

بعد الهدف الأول للفريق الأحمر تلقى مصطفى البدري في الدقيقة ١٧ كرة بينية رائعة وضعته منفردًا بمحمد الشناوي حارس الأهلي لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر للشناوي ويتعاطف معه ويحرم أبناء زهرة الجنوب من إدراك التعادل.

وسقط محمود متولي على أرض الملعب دون تدخل من أحد في الدقيقة ٢٠ ولم يتمكن من استكمال اللقاء ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.


وأنقذ دفاع الأهلي فريقه من كرة خطيرة بعد إبعادها في الدقيقة ٢٥، حيث ضغط أبناء الجنوب بهدف إدراك التعادل.


وفي الدقيقة ٣٦ نفذ الفريق الأسواني ضربة حرة مباشرة من الناحية اليسرى لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وأجرى الفريق الأحمر تغييره الثاني في الدقيقة ٤٠ بإخراج أحمد الشيخ للإصابة ليحل أليو ديانج بديلا له.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لكن النتيجة ظلت على حلها لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

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