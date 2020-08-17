وزير قطاع الأعمال يوجه برسم صورة جديدة لشركات القطن والغزل والنسيج

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ورشة عمل للرؤساء الجدد في شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لتعريفهم واطلاعهم على كافة جوانب وتفاصيل مشروع التطوير الشامل في الشركات، وتحديد دورهم والمهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة.





نظمت الورشة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالتعاون مع الاستشاري العام لمشروع التطوير "وارنر" ، والذي أعد أيضا دراسات التطوير، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج واللجنة الاستشارية العليا لمشروع إعادة هيكلة وتطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة.





وفي كلمته، أكد الوزير على الجهود الجارية لتنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج باستثمارات ضخمة تتجاوز 21 مليار جنيه، والتي تبدأ من تحديث المحالج ونظام تداول القطن لتحسين جودته ونظافته وإعادة القطن المصري لمكانته المتميزة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن بتصنيعه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات من الغزول والأقمشة.





و أشار إلى المساعي الرامية لتقليل تكلفة الإنتاج، حيث يجري تنفيذ تجربة لزراعة أقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تحت إشراف وزارة الزراعة، بهدف إحلال الواردات من القطن قصير التيلة، وكذلك فتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بالتبخير الكيماوي لمرة واحدة فقط.





كما أكد الوزير على أهمية رسم صورة جديدة للشركات وإعادة التعريف بإمكاناتها عالميا بعد التطوير، وفي هذا الصدد شدد سيادته على أهمية عنصر التسويق للتواجد بقوة في الأسواق الخارجية.





كذلك أكد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لخطة التطوير الشامل للانتهاء من دمج الشركات والأعمال الإنشائية للمصانع وتركيب الماكينات الحديثة والإصلاح الإداري ومكينة نظم العمل و تدريب العاملين، للبدء في التشغيل الكامل خلال عامين.





كما وجه الوزير بوضع برنامج زمني واضح ومحدد بشأن التصرف في الخردة والماكينات غير الصالحة للاستخدام من المعدات القديمة.