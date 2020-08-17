عاجل.. المصائب تتوالى على الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اضطر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مغادرة مباراة فريقه أمام أسوان المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي.





وسقط الشيخ على أرض الملعب متأثرًا بإصابة في "كعب" القدم في الدقيقة ٤٠ ليحل زميله أليو ديانج بديلا له.





وسبق للشيخ في الخروج من ملعب المباراة محمود متولي متأثرًا بالإصابة أيضًا في ركبته، ليدخل بدلًا منه زميله ياسر إبراهيم.





ويتقدم الأهلي حاليا على أسوان بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو دا كوستا، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم



