مهندس عن انهيار عقارين بالإسكندرية: "قديما البناء وصادر لهما قرار بالترميم"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:48 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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إستمعت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي الي اقوال المصابين في واقعة انهيار عقار بمحافظة الاسكندرية والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة سيدة، كما إستمعت لاقوال بعض من ذوي السيدة المتوفاة ومن قاطني العقارين، والذين تحصلت شهاداتهم في تفاجئهم بانهيار العقار رقم ١٤ على العقار رقم ١٦ الملاصق له بشارع «الشيخ البنا» بـ«حي الجمرك» غرب الإسكندرية على نحو ما أُخطرت به «النيابة العامة» دون أن يحيل أحدُهم الانهيار على أيِّ سببٍ محدَّد. 

وقد وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من «مديرية الإسكان والمرافق» بـ«محافظة الإسكندرية»؛ لمعاينة العقارين محل الواقعة بيانًا لحالتها وأسباب الانهيار الحادث، ومدى صدور قرارات سابقة بتنكيس العقارين أو إزالتهما، وكذا فحص سائر العقارات المجاورة لبيان حالتها ومدى تأثرها بالانهيار.

كما طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلَّفت «رئيس حي الجمرك» باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وكَلَّفت الشرطة بفرض الحراسة اللازمة على محل الواقعة تيسيرًا لعمل اللجنة المشار إليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت قد تلقت «النيابة العامة» في ظهيرةَ يومِ السادس عشر من أغسطس الجاري إخطارًا بإنهيار أجزاء من العقار رقم ١٤ على العقار رقم ١٦ المجاور له بشارع «الشيخ البنا» بـ«حي الجمرك» غرب الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة سيدة.

وأضاف أن مهندسًا بحي الجمرك قد أفاد الشرطة بأن العقارين قديما البناء، وسبق أن صدر لكل منهما قرار بالترميم دون تنفيذه من مالكيه، وأنه حُرِّر لكل عقار محضرٌ بمخالفة عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر له، وذلك خلال عامي ١٩٩٥، ٢٠٠٢.

وقد انتقلت «النيابة العامة» لمعاينة العقارين فتبينت انهيار العقار رقم ١٤ بالكامل والتصاقه بالعقار رقم ١٦ الذي تبين قدم بناؤه وانهيار جانبه الأيمن، وأنه مكون من أربعة طوابق.

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وفاة عقار النيابة الإسكندرية

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