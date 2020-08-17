رئيس حي غرب أسيوط يتبرأ من العقار المنهار ويؤكد: الحي ليس مختصًّا بأيِّ دورٍ إشرافيٍّ على تلك العقارات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استمعت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي الي اقوال المتخصصين بـ «حي غرب أسيوط» في واقعة انهيار عقار بمحافظة أسيوط والذي أسفر عن إصابة فتاتَيْن ووفاة سيدة مُسنة تحت أنقاضه. 

والذين أفادوا أن العقار المنهار كان مبنيًّا بنظام الحوائط الحاملة والأسقف والعروق والجريد، وأنه لم يصدر أي ترخيص بالبناء له لقدمه، كما أنه لم يصدر أي قرار بإزالته لاحقًا، وأن الحي قائم على إصدار قرار هندسي بإزالته وعرضه على «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» لتنفيذه.

وقد سألت «النيابة العامة» رئيسَ الحيِّ الذي أكَّدَ عدمَ صدور أي ترخيص ببناء العقار لقدمه شأنه شأن أغلب العقارات التي بُنيت في هذا التوقيت، والتي بُنيت قبل إنشاء «حي غرب أسيوط» عام ١٩٨٧م، وأوضح أن الحي ليس مختصًّا بأيِّ دورٍ إشرافيٍّ على تلك العقارات أو تقييم حالاتها، إلا إذا ورد إخطار من المواطنين أو الجهات المعنية بما يستوجب ذلك معاينَتَه واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ كإخلائها، أو عرض أمرها على «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» لاتخاذ اللازم، وأنه بشأن العقار المنهار لم يَرِد إلى الحي أي إخطار أو شكوى سابقة على انهياره المفاجئ، مُحيلًا أسباب الانهيار إلى ضعف مكونات البناء وقدمها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت قد تلقت «النيابة العامة» إخطارًا ظهيرةَ يومِ السادس عشر من أغسطس الجاري بانهيار عقار بشارع «عثمان الدويني» دائرة قسم أول أسيوط مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن إصابة فتاتَيْن وفقدان سيدة مُسنة تحت أنقاضه، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينته وتبينت أن العقار قديم ولا تزال جدرانه حتى الدور الثاني العلوي قائمة ومبني من العروق والجريد وقد انهارت الأسقف الداخلية به، بينما كانت «قوات الحماية المدنية» تبحث بين الأنقاض عن السيدة المفقودة التي عُثر عليها متوفاة لاحقًا.

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