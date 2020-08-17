نجم الأهلي يجري أشعة على الركبة بعد الإصابة أمام أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُجري محمود متولي مدافع الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على ركبته لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان.

وكان متولي قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام أسوان في الدقيقة ٢٠ بعد سقوطه على أرض الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وستحدد الأشعة التي سيجريها متولي حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة غيابه عن الأهلي.

ويواجه الأهلي حاليا ضيفه أسوان في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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