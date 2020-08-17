بدون ترخيص.. النائب العام يكشف تفاصيل التحقيق في انهيار عقار أسيوط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:39 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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يباشر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، التحقيق في واقعة انهيار عقار بمحافظة أسيوط والذي أسفر عن إصابة فتاتَيْن ووفاة سيدة مُسنة تحت أنقاضه.

وبسؤال «النيابة العامة» نجل المتوفاة شهِدَ أنه وسائر أسرته فُوجئوا بانهيار أسقف مساكنهم عليهم دون جدرانها، حتى جاءت «قوات الحماية المدنية» فانتشلتهم من بين الأنقاض أحياءً عدا والدته التي استُخرجت متوفاةً لاحقًا، ولم يُبدِ سببًا لانهيار العقار، ولم يتهم أحدًا في ذلك، موضحًا أن العقار مملوكٌ له ولشقيقه وقد بُني منذ عام ١٩٧٣م دون أن يصدر له أي ترخيص بالبناء، كما سألت «النيابة العامة» بعضًا من ذوي السيدة المتوفاة، والفتاتَيْن المصابتين، والذين شهدوا جميعا بذات المضمون.

كانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا ظهيرةَ يومِ السادس عشر من أغسطس الجاري بانهيار عقار بشارع «عثمان الدويني» دائرة قسم أول أسيوط مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن إصابة فتاتَيْن وفقدان سيدة مُسنة تحت أنقاضه، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينته وتبينت أن العقار قديم ولا تزال جدرانه حتى الدور الثاني العلوي قائمة ومبني من العروق والجريد وقد انهارت الأسقف الداخلية به، بينما كانت «قوات الحماية المدنية» تبحث بين الأنقاض عن السيدة المفقودة التي عُثر عليها متوفاة لاحقًا.

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