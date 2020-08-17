عاجل - الأهلي يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أسوان، والتي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة ٢٠ سقط متولي على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة في الركبة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وعقب إصابته انهمر مدافع الأهلي في البكاء، حيث خرج من الملعب على السيارة ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

ويتقدم الأهلي على نظيره أسوان حاليا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في الجولة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

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