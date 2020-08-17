فايلر يكتشف الحل السحري لـ «العقم التهديفي» في الأهلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهتي أسوان والزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الـ20 والـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فايلر يكتشف حل للعقم التهديفي بالنادي الأهلي

اعترف المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بمعاناة مهاجمى فريقه من العقم التهديفى وهو ما ظهر فى مباراتى إنبى ومن بعدها الإنتاج الحربي.

ولم ينجح الثنائي مروان محسن وبديله السنغالى أليو بادجى في  تسجيل أى هدف، خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي.

من جانبه تحدث فايلر مع جهازه المعاون على ضرورة العودة للاستعانة بالنيجيرى جونيور أجاى فى مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد عودة أحمد الشيخ لقائمة الفريق فى مواجهة سوان والمقرر إقامتها اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن أجاى تألق فى مركز المهاجم الصريح فى الأوقات التى شارك فيها منذ انتقاله للأهلي.

ويعد المركز الأساسى لأجاى هو الجناح لكن المهاجم النيجيري، ويعد أجاى واحدا من أهم لاعبى الأهلى فى السنوات الأخيرة واعتمد عليه معظم المدربين بشكل أساسي.

ويأمل فايلر في أن تنجح خطته قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والشعرين من الدوري الممتاز المصري.

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فايلر الزمالك الأهلي أسوان

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