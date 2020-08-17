السيطرة على حريق بشقة سكنية في الطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الاثنين، على حريق نشب في شقة سكنية بشارع ترسا بحي الطالبية، غرب المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بالطابق الثالث في شارع ترسا، بحي الطالبية، غرب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وحاصر رجال الحماية المدنية ألسنة النيران بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، وأخمدوا الحريق الذي اندلع في المطبخ دون إصابات.



